В Івано-Франківську відбувся майстер-клас з писанкарства

У Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська відбувся майстер-клас з писанкарства. Його провів художник, писанкар, викладач Львівської національної академії мистецтв Олександр Опарій, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Олександр Опарій розповідає: інтерес до створення писанок зростає з року в рік, а етнографічні регіони продовжують зберігати та поширювати цю великодню традицію предків.

"З'явилося дуже багато книг. Багато проводять майстер-класів. У Космачі мистецтво процвітає, у Чорному Потоці та Заболотові є писанкові базари", — каже митець.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Два десятки учасників взяли до рук писачки з воском, нагріли їх над свічками та почали малювати лінії по поверхні яєць. За словами писанкаря Олександра Опарія, потрібно стежити за температурою воску, а новачкам — попередньо провести лінії олівцем.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Учасниця майстер-класу Людмила Драголовська вперше створює писанку. Жінка розповідає, понад пів року, відколи приїхала з Маріуполя, досліджує народні ремесла Прикарпаття.

"Це — мистецтво. Люди роками малюють, а ми вперше пробуємо. Як кажуть: перший млинець нанівець. Але цей не буде нанівець. Буде гарно, я так сподіваюся", — каже Людмила Драголовська.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

П'ятирічна Марія Кубік прийшла на майстер-клас з мамою.

"Я малювала сонечко. Мені не важко, подобається допомагати мамі. Українська писанка — найкраща", — каже дівчинка.

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