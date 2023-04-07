У Черкасах на ТЕЦ сталася аварія

На станції Черкаської ТЕЦ зранку 7 квітня сталася аварія. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За словами Анатолія Бондаренка, у зв'язку з аварією ТЕЦ припинила подачу в оселі тепла та гарячої води:

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання тепла, гарячого водопостачання. Прошу ставитися з розумінням, оскільки робота аварійно позапланово зупиняється на ремонт. Що відбуватиметься далі — будемо інформувати одразу".

Що відомо

У пресслужбі міськради повідомляли, що тепло в Черкасах подаватимуть до 8 квітня. Рішення про це у зв’язку з погіршенням погодних умов затвердив виконавчий комітет.

"Завершити опалювального сезону в нашому місті мали з 1 квітня. Утім, через зниження середньодобової температури повітря, яка впродовж трьох діб не перевищуватиме 8 градусів, виконком переглянув своє попереднє рішення", — пояснили у пресслужбі.

Після завершення опалювального сезону ТЕЦ планували тимчасово припинити генерацію теплової та електричної енергії. "Така зупинка діяльності теплоелектроцентралі зумовлена необхідністю проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо виконати лише за умови повного відключення енергоустаткування", — йдеться у повідомленні.

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