Екснардеп Володимир Стретович загинув у ДТП на Житомирщині – що відомо

Уродженець Житомирської області колишній народний депутат Володимир Стретович загинув шостого квітня в ДТП під селом Кам'янка на Житомирщині. Інформацію про це Суспільному Житомир підтвердив староста Луківського старостинського округу Малинської громади Іван Венглівський, звідки був родом Володимир Стретович.

Сьомого квітня Суспільне Житомир повідомляло про ДТП поблизу села Кам'янка Житомирського району. За інформацією речниці Нацполіції у Житомирській області Алли Ващенко, у ДТП загинув 64-річний чоловік.

Вночі сьомого квітня екснардеп Олесь Доній у своєму пості в мережі Facebook написав, що в ДТП загинув 64-річний екснардеп Володимир Стретович.

У поліції Житомирщини Суспільному Житомир сказали, що наразі не можуть розголошувати персональні дані потерпілих в аварії.

"Так, саме у цій ДТП під Кам'янкою загинув наш земляк Володимир Стретович, – підтвердив телефоном кореспондентам Суспільного Житомир староста Луківського старостинського округу Малинської громади Іван Венглівський. – На жаль, йдуть кращі".

Житомирщина, 6 квітня 2023 року. Фото: Поліція Житомирської області

Володимир Стретович. Facebook Kate Strit

Що відомо

Шостого квітня на 146 кілометрі автодороги Київ – Чоп поблизу села Кам'янка Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. У поліції Житомирщини повідомили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 64-річний чоловік.

Вночі сьомого квітня екснардеп Олесь Доній написав, що колишній народний депутат Володимир Стретович загинув у ДТП.

Володимиру Стретовичу було 64 роки. Родом він із села Забране Малинської громади (колишній Малинський район). Стретович був депутатом Верховної ради України другого (1994-1998), четвертого (2002-2006), п'ятого (2006-2007) та шостого (2007-2012) скликань. Три рази обирався від Блоку "Наша Україна". У 1996 році став заслуженим правником України. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Володимир Стретович був членом Християнсько-демократичного союзу; доцентом факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (з 2002); почесним президентом Світового конгресу українських юристів (з вересня 1998); президентом Фонду сприяння правовим і політичним реформам (з грудня 1998); президентом Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації "Парламентарі проти корупції" (з 2003), членом ради директорів (з жовтня 2002) та членом редакційної ради журналу "Національна безпека України".

Також Володимир Стретович був президентом Спілки пасічників України.

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