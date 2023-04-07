Загинув екснардеп Володимир Стретович

У ДТП загинув колишній народний депутат України кількох парламентських скликань Володимир Стретович. Про це вночі 7 квітня повідомив екснардеп Олесь Доній.

"Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань. Він знаходив час для підтримки друзів. Він вмів дружити. У нас були спільні плани на майбутнє. Щирі співчуття рідним. Спочивайте з миром, пане Володимире", — написав Доній.

Володимиру Стретовичу було 64 роки. Стретович був депутатом Верховної ради України другого (1994-1998), четвертого (2002-2006), п'ятого (2006-2007) та шостого (2007-2012) скликань. Три рази обирався від Блоку "Наша Україна". У 1996 році став заслуженим правником України. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

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