Шостого квітня на 146 кілометрі автодороги Київ – Чоп поблизу села Кам'янка Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 64-річний чоловік. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, попередньо, близько 18:20 зіткнулися автомобілі "Toyota RAV4" під керуванням 67-річного киянина та "MAN TGX", за кермом якого перебував 60-річний житель Вінниччини.

"Транспортні засоби рухались у зустрічних напрямках, – розповідає Алла Ващенко. – Унаслідок ДТП пасажир автомобіля "Toyota", 64-річний житель Києва, загинув на місці події. Пасажирки цього ж транспортного засобу, дві 66-річні жительки столиці, з травмами ушпиталені до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні. Також медична допомога без ушпиталення надавалася водієві кросовера".

Житомирщина, 6 квітня 2023 року. Фото: Поліція Житомирської області

Житомирщина, 6 квітня 2023 року. Фото: Поліція Житомирської області

Нині поліцейські з'ясовують всі причини та обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Житомирщина, 6 квітня 2023 року. Фото: Поліція Житомирської області

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