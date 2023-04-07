У Чернігові з 1 травня з’являться велопатрулі

З 1 травня у Чернігові їздитимуть велопатрулі. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський на своїй сторінці в Telegram-каналі.

Як йдеться у повідомленні, безпекова ситуація та погодні умови дозволяють це зробити. Велопатрулі розраховані на весняно-літній період.

"У 2020 році у Чернігові вперше з’явився велопатруль. Потрібна та гарна ініціатива. Однак вона проіснувала недовго, завадила повномасштабна війна. Та й повноцінного забезпечення для довготривалої роботи таких патрулів не було. Їх було два на все місто", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив Суспільному пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, вулицями Чернігова їздитимуть п'ять велопатрулів.

Нагадаємо, громадська організація “Еко місто” передала десять байків чернігівським патрульним. Ці велосипеди для України передали правоохоронці із Бельгії в рамках проєкту “Bikes for Ukraine”.

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