У Чернігові опалювальний сезон завершать 8 квітня. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. З його слів, окрім житлових будинків вимкнуть опалення в лікарнях, школах та садочках.

"У розпорядженні, яке я підписав ще у березні, чітко вказано, що опалювальний сезон ми завершимо коли буде три дні поспіль +8 градусів. Сьогодні, я розумію, що це останній день. Відключать повністю від опалення також всі установи міста".

У Ніжині опалювальний сезон завершать 10 квітня. Школам, садочкам та лікарням тепло продовжать постачати, розповів Суспільному міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"6 квітня ми ухвалили рішення завершити опалювальний сезон для житлового сектору з 10 квітня. Враховуючи прогноз погоди та температурні показники, є потепління і це дозволяє нам припинити опалювальний сезон. Звичайно, що медичні заклади, садочки й будинок інтернат будуть продовжувати опалення на замовлення керівників закладів".

У Корюківці остаточного рішення щодо завершення опалювального сезону ще не ухвалили. Він триватиме щонайменше до 14 квітня, каже міський голова Ратан Ахмедов.

"По прогнозах у нас немає комфортної температури, щоб завершити опалювальний сезон. Є дощі й сирість. Можливо опалювальний сезон завершиться 14 квітня, а в лікарнях і садочках можливо і пізніше. Остаточне рішення ухвалимо на наступному тижні".

У Прилуках рішення щодо припинення опалювального сезону не ухвалювали. Про це Суспільному сказав заступник міської голови Прилуцької міської ради Володимир Мазуренко. Коли це станеться поки не відомо.

"Ми відновили опалювальний сезон на прохання дитячих садочків і шкіл. У нас 11 садочків і 14 шкіл, ми включали ці котельні де найбільше освітніх закладів. В тому числі відновили опалення і в житлових будинках. На сьогодні не стоїть питання про відключення".

Щодо Новгорода-Сіверського, то там в більшості закладів опалювальний сезон завершили 31 березня, розповів керуючий справами виконкому Новгород-Сіверської міської ради Сергій Поливода.

"У лікарні, гуртожитку медичного училища та установі відбування покарань на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення закінчити опалювальний сезон 15 квітня. У нас немає будинків, які на централізованому опаленні, всі приватні. Багатоповерхові будинки на автономному опаленні. У нас весь житловий сектор самостійний".

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