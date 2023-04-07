У Львові визначили найкращого двірника міста

У Львові визначили переможця конкурсу "Найкращий двірник Львова – 2023". Ним став Богдан Єсип — двірник Палацу Потоцьких, Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, Галицького району. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Богдан Єсип працює двірником з грудня 2010 року. Він прибирає подвір'я та прилеглу територію до Палацу Потоцьких, доглядає газони, квіти та екзотичні рослини. Також Богдан Єсип входить у технічну групу персоналу щодо організації та обслуговування заходів з прийому високопоставлених осіб України та світу у Палаці Потоцьких.

Він, як переможець конкурсу отримає поїздку до одного із закордонних міст-партнерів Львова, туристичний вікенд на двох у Закарпаття та премію — 10 тисяч гривень.

"Хочу подякувати всім, хто подав мою кандидатуру і хто проголосував за мене. Я горджуся і люблю свою роботу. Пильную свої обов'язки. Тому всім дякую за оцінку і дякую за подарунки. За кордоном я ще не був. Це буде моя перша поїздка. Подивлюся як там прибирають місто", — розповів Богдан Єсип.

Богдан Єсип — найкращий двірник Львова 2023. Фото: Роман Балук

Голосуванням мешканців також визначили кращих двірників кожного району. Загалом містяни запропонували на конкурс 51 учасника.

"Цього року ми вчетверте проводимо цей конкурс. Він проводився у два етапи. У першому етапі мешканці подавали кандидатури, а у другому — було голосування. Переможців обирали по кожному району і одного переможця по Львову", — розповів Назар Кушнір, головний спеціаліст відділу Гарячої лінії міста.

Кращим двірником Залізничного району стала Горнович Ганна Павлівна — двірник ЛКП "Сяйво".

стала Горнович Ганна Павлівна — двірник ЛКП "Сяйво". Кращим двірником Личаківського району стала Феденьків Марія Степанівна — двірник ЛКП "Господар".

Кращимй двірником Сихівського району став Березовський Анатолій Володимирович — двірник ОСББ "Хоткевича-46".

Кращим двірником Франківського району стала Пашко Марія Степанівна — двірник ЛКП "Магістральне".

Найкращим двірником Шевченківського району стала Нежухівська Леся Ярославівна — двірник ОСББ "Величковського, 48".

Кращі двірники Львова. Фото: Романа Балука

Найкращі двірники також отримали туристичні вікенди у Закарпаття та по 10 тисяч гривень.

У місті впродовж останніх двох років не проводили нагородження кращих двірників через карантин, розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Тепер конкурс вирішили відновити.

Читайте також

Простір біля Органного залу у Львові: які роботи здійснили і що ще планують