На Тернопільщині вручили нагороди сім’ям загиблих бійців

Півсотні державних нагород сьогодні вручили сім’ям загиблих у російсько-українській війні бійців Збройних сил України та Нацгвардії. Про це Суспільному повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Нагороди "За мужність" вручали в обласному драматичному театрі. Отримати відзнаку чоловіка прийшла Мар’яна Дудар з чотиримісячним сином. Жінка каже, її чоловік загинув на Донеччині в липні минулого року. Сина назвала так, як і планували з чоловіком.
"Очі голубі – татові. Так назвала в честь тата. Ну, не в честь тата, просто ми так з чоловіком домовлялися, якщо народиться хлопчик, то буде Іван або Матвій. Дуже мені подобається це ім’я Іван".
Нагороду також отримала дружина загиблого бійця Назара Мялікгулиєва Галина Шупер.
"Війна в нас забирає найдорожче. Чоловік мій воював з 2014 року і, нажаль, в червні 2022 року під час артобстрілу загинув. Нагорода, звичайно, добре. Але краще чоловік був би живий і мав би отримати цю нагороду за життя. Наша визвольна боротьба повинна закінчитися нашою перемогою. У мене чоловік був дуже сильним патріотом. Він поет, він писав вірші. У нього є книга, яку він випустив. У нього була найбільша мета і взагалі мрія, щоб Україна була незалежна, правова держава".
Із Чортківської громади отримати нагороду чоловіка Володимира Чміля приїхали його рідні. Дружина бійця Тетяна Сусла розповіла, її чоловік загинув у Часовому Яру.
"Нагорода – це є пам’ятка. І от дитина каже: "Вже третя наша нагорода". Третя нагорода чоловіка. Ми в подальшому плануємо зробити вдома в кімнаті куточок, де будуть пам’ятні знаки: прапор, одна нагорода почесного громадянина міста, друга-третя нагорода "За мужність" ІІІ ступеня. Таким чином ми живемо. Ми живемо, виконуючи всі мрії чоловіка".
Разом з сином Ярославом нагороду отримала Мар’яна Онищук. Її 28-річний чоловік загинув у липні минулого року на Донеччині.
"Для мене він герой. Ця нагорода ніщо у порівнянні з тим, яким він є для мене. Ця нагорода нічого не значить, бо вона не вартує того життя. Не вартує. Ніякі нагороди не повернуть рідної людини".
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