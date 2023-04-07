На Тернопільщині вручили нагороди сім’ям загиблих бійців

Півсотні державних нагород сьогодні вручили сім’ям загиблих у російсько-українській війні бійців Збройних сил України та Нацгвардії. Про це Суспільному повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Нагороди "За мужність" вручали в обласному драматичному театрі. Отримати відзнаку чоловіка прийшла Мар’яна Дудар з чотиримісячним сином. Жінка каже, її чоловік загинув на Донеччині в липні минулого року. Сина назвала так, як і планували з чоловіком.

"Очі голубі – татові. Так назвала в честь тата. Ну, не в честь тата, просто ми так з чоловіком домовлялися, якщо народиться хлопчик, то буде Іван або Матвій. Дуже мені подобається це ім’я Іван".

Мар’яна Дудар. Суспільне Тернопіль

Нагороду також отримала дружина загиблого бійця Назара Мялікгулиєва Галина Шупер.

"Війна в нас забирає найдорожче. Чоловік мій воював з 2014 року і, нажаль, в червні 2022 року під час артобстрілу загинув. Нагорода, звичайно, добре. Але краще чоловік був би живий і мав би отримати цю нагороду за життя. Наша визвольна боротьба повинна закінчитися нашою перемогою. У мене чоловік був дуже сильним патріотом. Він поет, він писав вірші. У нього є книга, яку він випустив. У нього була найбільша мета і взагалі мрія, щоб Україна була незалежна, правова держава".

Галина Шупер. Суспільне Тернопіль

Жінка тримає нагороду чоловіка. Суспільне Тернопіль

Із Чортківської громади отримати нагороду чоловіка Володимира Чміля приїхали його рідні. Дружина бійця Тетяна Сусла розповіла, її чоловік загинув у Часовому Яру.

"Нагорода – це є пам’ятка. І от дитина каже: "Вже третя наша нагорода". Третя нагорода чоловіка. Ми в подальшому плануємо зробити вдома в кімнаті куточок, де будуть пам’ятні знаки: прапор, одна нагорода почесного громадянина міста, друга-третя нагорода "За мужність" ІІІ ступеня. Таким чином ми живемо. Ми живемо, виконуючи всі мрії чоловіка".

Тетяна Сусла з рідними. Суспільне Тернопіль

Разом з сином Ярославом нагороду отримала Мар’яна Онищук. Її 28-річний чоловік загинув у липні минулого року на Донеччині.

"Для мене він герой. Ця нагорода ніщо у порівнянні з тим, яким він є для мене. Ця нагорода нічого не значить, бо вона не вартує того життя. Не вартує. Ніякі нагороди не повернуть рідної людини".

Мар’яна Онищук з сином. Суспільне Тернопіль

Вручення нагород. Суспільне Тернопіль

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