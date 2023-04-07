ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

УПЦ (МП) заборонено ще в одній з громад Хмельниччини
ЦеркваРЕЛІГІЯВІЙНАПЦУМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

УПЦ (МП) заборонено ще в одній з громад Хмельниччини

Катерина Шевчук
  
УПЦ (МП) заборонено ще в одній з громад Хмельниччини
Фото: ФБ/Нетішинська МР

На території Нетішинської міської територіальної громади заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату. Також припинили право постійного користування земельними ділянками для двох храмів УПЦ (МП). Такі рішення прийняли сьогодні, сьомого квітня на 34 пленарному засіданні Нетішинської міської ради.

Про це Суспільному Хмельницький розповів міський голова Нетішина Олександр Супрунюк

За його словами, з постійного користування в УПЦ (МП) вилучили чотири земельні ділянки:

  • Релігійної громади УПЦ (МП) Собору Ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (земельна ділянка площею 1, 19 га).
  • Три земельні ділянки релігійної організації "Свято-Параскевська церква" (площею 0,2800 га, 0, 1259 га та 0, 0578 га).

Читайте також

  • У Шепетівській територіальній громаді припинили право на користування землею для семи храмів УПЦ (МП). Відповідне рішення підтримали депутати на сесії Шепетівської міської ради.
  • Як зазначили у пресслужбі Хмельницької облдержадміністрації, на Хмельниччині зареєстровано 552 релігійні громади ПЦУ та 771 релігійна громада УПЦ.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Дізнайтесь більше
Хмельницького іподиякона УПЦ з Свято-Покровського кафедрального собору оголосили у розшук
Хмельницького іподиякона УПЦ з Свято-Покровського кафедрального собору оголосили у розшук
Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
У Путивлі на Сумщині священник ПЦУ освячує вербу біля адміністрації, бо не має приміщення для богослужінь
У Путивлі на Сумщині священник ПЦУ освячує вербу біля адміністрації, бо не має приміщення для богослужінь
&quot;Я ним не цікавився і не користувався&quot;: митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російське громадянство
"Я ним не цікавився і не користувався": митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російське громадянство
На початок