УПЦ (МП) заборонено ще в одній з громад Хмельниччини

На території Нетішинської міської територіальної громади заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату. Також припинили право постійного користування земельними ділянками для двох храмів УПЦ (МП). Такі рішення прийняли сьогодні, сьомого квітня на 34 пленарному засіданні Нетішинської міської ради.

Про це Суспільному Хмельницький розповів міський голова Нетішина Олександр Супрунюк

За його словами, з постійного користування в УПЦ (МП) вилучили чотири земельні ділянки:

Релігійної громади УПЦ (МП) Собору Ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (земельна ділянка площею 1, 19 га).

Три земельні ділянки релігійної організації "Свято-Параскевська церква" (площею 0,2800 га, 0, 1259 га та 0, 0578 га).

Читайте також

У Шепетівській територіальній громаді припинили право на користування землею для семи храмів УПЦ (МП). Відповідне рішення підтримали депутати на сесії Шепетівської міської ради.

Як зазначили у пресслужбі Хмельницької облдержадміністрації, на Хмельниччині зареєстровано 552 релігійні громади ПЦУ та 771 релігійна громада УПЦ.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.