На Львівщині відреставрують церкву XVII століття

У селі Ісаї Самбірського району відреставрують дерев’яний храм XVII століття. На стінах храму збереглись намальовані ікони. Реставрація церкви розпочалась у 2000 роках. Цього року з обласного бюджету виділили понад 3,5 мільйони гривень для продовження реставраційних робіт. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту архітектури та містобудування Олена Василько.

"Всі ікони написані, дуже гарні, між іншим, але вже закопчені, тому що свічками палили колись. Є "Весілля в Кані Галілейські" на хорах, є "Страсна ікона Божої матері", — говорить паламар Микола Матківський.

Фото: Суспільне Львів

Церква датується 1663 роком. Іконостас храму зберігся, його перенесли до діючої церкви, що поряд. Храм збудований з дерева, без цвяхів. Стіни скріплені дерев'яними кілками. За словами Оксани Галишин, яка досліджувала історію села, це був єдиний храм в окрузі, який діяв у радянський час.

"Казали, що люди навіть чергування встановлювали і постійно змінювались. Кажуть, навіть сиділи на дзвіниці і так оберігали, щоб її не закрили", — каже завідувачка бібліотеки Оксана Галишин.

За словами Оксани Галишин, там можна побачити таке явище, як церква у церкві. Зазвичай священник відправляє літургію у частині храму біля вівтаря, але через те, що приходили люди з околиць, всі не поміщались у храмі, тому священник відправляв літургію у верхній частині — біля входу до храму. На стінах церкви залишились дірки від куль часів Другої світової війни.

Сліди від куль. Фото: Суспільне Львів

Також під час реставрації на хорах знайшли труну.

"Є дві легенди. Священник нам сказав, як будували церкву, то тут же будували труну для того, щоб нагадували людям про страшний суд і про вічне. А наші предки розказують, що колись була чума і багато людей помирали, тоді зібралися священники і ніби хворобу спіймали та посадили у труну і після того люди не помирали", — розповідає Оксана Галишин.

У храмі проводили літургії до 2003 року, після — почалась реставрація, у церкві замінили дах.

"Хлопці дуже гарно робили, варили гонту. Обробляли її речовинами, що вона не буде горіти", — каже староста села Ісаї Марія Драч.

Фото: Суспільне Львів

Цьогоріч реставрувати церкву продовжать, на це виділили гроші з обласного бюджету.

"Ми відкрили закупівлю на 3 млн 600 гривень для того, щоб провести завершення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури національного значення. Церква давня, але в цьому році ми плануємо зробити більш комплексну реставрацію. Маємо укладену угоду щодо реставрації стінопису у храмі", — розповідає директорка обласного департаменту архітектури та містобудування Олена Василько.

У 2023 році заплановані ремонтно-реставраційні роботи храму, а протягом наступного року відновлюватимуть іконописи.

Читайте також

Пам'ятки архітектури: у гірській громаді на Львівщині дали рекомендації щодо збереження церков

Реставрація палацу Гредлів: що планують зробити у сколівській пам'ятці після ремонту