На Дніпропетровщині викрили трьох жінок та трьох чоловіків, яких підозрюють у колабораційній діяльності. Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, троє жителів Павлограда, мешканка Тернівки та двоє жителів Павлоградського району публікували на особистих сторінках забороненої в Україні соцмережі дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували збройні сили країни-агресора.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерують до суду. Фігурантам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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