У Львові директора приватного підприємства звинувачують у незаконному заволодінні чужим майном та службовому підробленні. За даними слідчих, підрядник під час реставрації університету ім. І.Франка уклав неправдиві договори. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Фірма обвинувачуваного та Львівський національний університет ім. І.Франка уклали договори на реставрацію головного корпусу університету.

У договорах підрядник вказав завищенні об'єми робіт, що насправді не проводились. Таким чином замовник сплатив йому 700 000 гривень із державного бюджету.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами незаконного заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

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