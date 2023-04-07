У травні цього року парк "Жовтневий" приєднають до Центру культури та дозвілля імені Шевченка – так завершать об'єднання двох парків міста. За словами керівниці парків Марти Шумілової-Лисякової, це дасть змогу більше розвивати культурний напрямок роботи, бо за благоустрій парків відповідатиме зелентрест.

Водночас директор Жовтневого парку Юрія Воронка був проти об'єднання. Розповідав, що на території парку деякі підприємці працюють незаконно та з порушенням природоохоронного законодавства. Суспільне запитало Шумілову-Лисякову про те, що зміниться у роботі парків та співпраці з підприємцями після об'єднання.

– Коли завершать об'єднання парків та що вже змінилося у їхній роботі?

– Об'єднання парків орієнтовно завершимо в травні – на початку або в середині місяця. У роботі змінилося абсолютно все. Змінився статут – зараз є Центр культури та дозвілля. Тому напрямок нашої роботи – це культура та дозвілля чернівчан й гостей нашого міста. За прибирання та озеленення відповідає зелентрест, а ми розвиваємо культурну сферу.

Зараз набираємо молоду креативну команду, яка пропонує класні ідеї для того, щоб парк був націлений не тільки на дітей. Ми хочемо залучити населення від малого до великого. Поки у місті несприятлива погода, ми генеруємо ідеї. Згодом почнемо презентувати наші простори, культурні ідеї та заходи.

– На вашу думку, об'єднання парків покращить їхній вигляд та благоустрій чи це більше зміна штату працівників?

– Звичайно, покращить. Якщо ми говоримо про благоустрій й роботу тресту, то наразі вони розчищають парк Шевченка він снігу. Їхню роботу видно. Вони не прибирають цілодобово, а чистять все локально: прибирають, підрізають.

– Чи зміниться кількість працівників після об'єднання парків?

– Штат не скорочується, навпаки, ми добираємо людей. Хоча за благоустрій відповідає зелентрест, все ж господарська діяльність залишається. Тому ми добираємо підсобних робітників, завгоспа, операторів на сезон. Також зараз маємо двох працівників культурного відділу, а буде п'ятеро.

– Штат розширюєте з працівників парку "Жовтневий"?

– І з Жовтневого теж. Ми до себе беремо юриста, який наразі захищає нашу країну на сході. Також мали вільну вакансію завідувача господарською діяльністю та інженера з охорони праці. Роботу на півтори ставки запропонували директору Жовтневого Юрію Воронці – він погодився. Єдине, що чекаємо завершення об'єднання парків.

Facebook / Марта Шумілова-Лисякова

– Іншим працівникам парку "Жовтневий" пропонували рівнозначні посади?

– Так. Всі, хто займався озелененням та прибиранням перейшли в зелентрест. Бухгалтерія теж, здається, хотіли перейти в трест, але не знаю, чи перейшли. Одна працівниця почала працювати в управлінні культури. Також пропонували перейти прибиральниці, бо вона може залишитися без роботи через те, що адмінбудівля парку відходить до комунального майна. Не було ситуацій, щоб ми комусь не запропонували посаду й люди залишилися без роботи.

Адмінбудівлю ми не беремо, вона буде зосереджена в парку Шевченка.

– Скільки людей звільнять, якщо хтось не хоче переходити, наприклад?

– Немає таких. Всі хочуть переходити.

У березні у відповідь на запит Суспільного у міськраді повідомляли, що двоє працівників парку Жовтневого звільнилися за згодою сторін.

Скріншот відповіді на запит Суспільного

– Скільки працівників буде у штаті після об'єднання парків?

– Поки не можу сказати, адже йде процес. Коли відкриється сезон, тобі будемо бачити по ситуації. Можливо, буде потреба ще більше працівників залучати.

– Які у вас взаємини з директором парку "Жовтневий" Юрієм Воронкою, зважаючи, що він проти об’єднання?

– Нормальні. Ми на зв'язку. Мені поступово треба вивчити всі питання в парку Жовтневому, а він компетентний у цьому, тому я у нього цікавлюся телефоном про деякі питання, він спокійно відповідає. Вирішуємо робочі моменти.

– Як зміниться благоустрій парків після об'єднання?

– Не можу відповісти. Весь благоустрій буде в компетенції зелентресту. Він працюватиме на території обох парків. Прибиратиме, проводитиме озеленення, доглядатиме за лавицями та розчищатиме доріжки. Співпраця з трестом – це великий бонус для нас, бо ми можемо повноцінно займатися культурою.

– Як плануєте розвивати культурний напрямок у парку?

– Ми пропрацювали маршрут до бомбосховищ. Одне з них розраховане на 1850 місць, а літній театр може прийняти 1700 відвідувачів. Тобто місць з запасом. Так зможемо спокійно організовувати заходи.

Також зможемо організовувати заходи на мінісцені біля фонтану та на майданчику перед літнім театром. Також у фойє театру, яке раніше не використовували, можемо проводити камерні заходи, наприклад, майстер-класи.

Ми поділили нашу культурну роботу на декілька секторів. Зараз працюємо над проєктом "Мовний хаб" для дітей та дорослих. Це не мовні курси й не вивчення граматики української мови – так хочемо популяризувати українську мову та культуру, привити любов до цього. Тобто кому складно зараз перейти на українську мову або хтось ще сумнівається, чи робити це, то на наших заходах будемо допомагати. Це будуть вистави, перформанси, різні лекції та дискусії.

– Чим буде займатися дирекція парку?

– Дирекція буде курувати усю роботу, бо у нас багато відділів. Підприємство не заробляло великих грошей, було трохи збитковим. Зараз ми пропрацювали механізм з економістами, що за квартал ми мали фінансовий план на 160 тисяч гривень, а за місяць вийшли на пів мільйона гривень. Роботи багато. Буде більше працівників та заходів. Ми заробляємо самі на себе й у цьому складність. Ми вже перевиконали квартальний план, тому я впевнена, що за сезон буде все добре.

– Скільки заробляють парки Шевченка та Жовтневий?

– Скільки заробляє Жовтневий, не знаю. Щодо парку Шевченка, то ми маємо мету за рік виконати план на 14 мільйонів. Думаю, впораємося, враховуючи, що у березні мали пів мільйона прибутку, а це не сезон.

– На що можете використовувати ці гроші?

– На розвиток парку. Це стосується заходів, а також підтримку та мотивацію працівників: їхню зарплату, надбавки та премії, а також робочий одяг.

– Як Ви ставитеся до МАФів та ресторанів на території парків?

– Тут можна розглядати з різних кутів. У парку Шевченка МАФів небагато – попит є на морозиво, бо люди приходять у парк і хочуть поїсти чи попити, а також скуштувати з дітьми морозива. Хотілося би врегулювати на рівні закону, щоб ці МАФи були пересувні, а не вмонтовані. Так вони зможуть заїхати на день, попрацювати та виїхати. Але це вже, коли буде реконструкція й проєктне бачення парків.

– Юрій Воронка писав, що у Жовтневому є МАФи, які працюють там незаконно. Що будете з ними робити?

– Ми про це знаємо, але спочатку я маю ознайомитися з документами та договорами – чи були вони підписані, ким та на який термін. У парку є великі та малі підприємці, але потрібно вивчити кожного індивідуально.

– Об'єднати парки запропонував депутат міськради Василь Максим'юк. Що думаєте про роботу його ресторану у Жовтневому парку?

– Щодо об'єднання парків хочу, щоб чернівчани розуміли – це ініціатива Міністерства культури. Зараз в Україні реорганізують усі заклади культури, їх оптимізують та один-два заклади приєднують одне до одного. Наше управління культури вже здійснило цю реорганізацію. Це все законно, немає нічого поганого в цих об'єднаннях та реорганізаціях. Це дасть змогу рухатися вперед, бути сучасними та креативними.

Об’єднання парку Шевченка та парку Жовтневого ініціював депутат Василь Максимюк. Тоді начальниця управління культури Юлія Сафтенко виступала проти проєкту рішення. У коментарі Суспільному сказала, що при об'єднанні парків була порушена процедура. "Звучить гарно – перейменування парків, але насправді це ліквідація двох комунальних підприємств закладів культури і для цього рішення мав би бути дозвіл від Держмистецтв. Цих обгрунтувань не було", – розповідала Сафтенко.

Щодо ресторану Максим'юка мені потрібна документація про те, на яких підставах там заклад, хто з ним уклав угоду. Поки договорів у мене ніяких немає.

– Коли будете ухвалювати рішення щодо співпраці з ним, чим будете керуватися?

– Вивчимо договори. Коли я прийшла на посаду, то юриста на цьому підприємстві не було. Я ввела цю посаду, бо тут є робота з договорами та підприємцями. Не завжди є змогу звернутися в юридичне управління міської ради, а тут цілодобово потрібно вивчати все, щоб працювати в правовому полі. З юристами все обов'язково пропрацюємо.

– Скільки грошей сплачують підприємці за договорами про співпрацю з парком?

– По-різному. Це залежить від території, яку займають, та яка їхня діяльність.

– Скільки парк Шевченка отримує грошей від такої співпраці?

– Це обчислення, мені потрібні папери.

– Скільки МАФів та ресторанів працюють у парку Шевченка?

– Ресторан один, МАФів максимум до десяти.

– А у Жовтневому?

– Знаю, що там була зустріч з підприємцями МАФів й не всім з них продовжили договори. Їм надали рекомендації щодо вигляду споруд. Коли вони їх поправлять, договори з ними підпишуть. Можливо, вже підписали.

– Чи з усіма підприємцями, які працюють в парку Шевченка, є договір про співпрацю?

– Так. Ми не можемо зараз залишати людей без роботи. Цей рік вони всі працюють до реконструкції. Опісля, коли буде бачення всього парку й роботи у ньому МАФів, тоді й будемо вести якусь роботу.

– Як ви оцінюєте стан громадської вбиральні у парку Шевченка?

– Вона жахлива. Це враховано в плані реконструкції. Тоді зробимо нові громадські вбиральні.

– Коли плануєте реконструкцію парку?

– Плануємо цьогоріч, але ми залежні від ситуації та фінансування.

Раніше Суспільне розповідало, як депутати голосували за об'єднання парків:

Що відомо

У жовтні 2022 року депутати міської ради підтримали рішення про об’єднання парків — "Жовтневий" та "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка". Так юридичну особу парку "Жовтневий" ліквідовують.

Директор парку "Жовтневий" Юрій Воронка ініціативу об'єднання парків вважає абсурдною. Він розповів, що проєкт об'єднання парків не має економічного обґрунтування і може суперечити природоохоронному законодавству.

Проєкт рішення зареєстрував депутат міськради Василь Максимюк. Під час обговорення питання голова комісії з питань законності та регламенту Тетяна Шепелько сказала, що у Максимюка є конфлікт інтересів і він не мав брати участь у комісіях депутатів по обговоренню цього питання, також не мав голосувати за це рішення. Максимюк є приватним підприємцем і має у парку Жовтневому ресторан.

Максимюк прокоментував Суспільному, що ініціював проєкт для розвитку парків, оскільки зараз вони підпорядковуються управлінню культури, яке недофінансовуються з міського бюджету. Водночас говорить, що його інтереси як підприємця не задіяні.

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