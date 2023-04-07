Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до голови Верховної ради та голів депутатських фракцій ВРУ із закликом не допустити ухвалення закону "Про інститут реєстрованих партнерств". Таке рішення вони ухвалили на позачерговій сесії 7 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

Текст звернення зачитав депутат Ярослав Дубас.

"Закликаємо відхилити проєкт закону № 9103 від 13 березня 2023 "Про інститут реєстрованих партнерств" як такий, що несе в собі не тільки загрозу для морального і психічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї як конституційно закладеного союзу чоловіка та жінки, а й загрозу для національної безпеки України та захисту її національних інтересів", — йдеться у зверненні.

Депутати Івано-Франківської міськради закликали парламентарів "готувати більш розсудливі законопроєкти, які лише сприятимуть подоланню наявних загроз для держави".

"Ми твердо переконані, що легалізація одностатевих реєстрованих партнерств не тільки жодним чином не сприятиме подоланню демографічної кризи, зокрема через природну неспроможність одностатевих пар до народження дітей, а й взагалі загрожуватиме здійсненню адекватної демографічної політики в час війни української нації проти московського окупанта", — зазначили у зверненні.

Депутатка від партії "Європейська солідарність" Мар'яна Вершінина виступила проти цього звернення.

"Багато сімей живуть у цивільних шлюбах. Такими зверненнями ви фактично позбавляєте ці пари жити так, як вони хочуть. В законопроєкті мова не лише про одностатеві звернення", — каже Мар'яна Вершиніна.

"За" проголосували 27 депутатів.

6 квітня на сесії проти ухвалення закону "Про інститут реєстрованих партнерств" виступили й депутати Івано-Франківської обласної ради.

Що відомо

На початку березня 2023 року за ініціативи народних депутатів та депутаток політичних партій "Слуга Народу" та "Голос" у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". 28 березня на сайті представництва Президента України також подали петицію на підтримку цього законопроєкту.

Основний фокус закону та петиції — потреби українських ЛГБТІК+ військових, зокрема можливість держави визнати стосунки із партнерами та партнерками як офіційні. Укладання такого партнерства допоможе щодо майнових та немайнових прав, наприклад, права відвідувати близьку людину у лікарні чи мати право на тіло, якщо військовий чи військова загинули на війні.

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