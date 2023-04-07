Румунія відновила пропуск авто на кордоні з Чернівецькою областю

Вранці 7 квітня дорожня поліція Румунії відновила проїзд усього транспорту, який їде центральною дорогою у напрямку Сучави та Бухареста. Раніше авто не пропускали через негоду. Усі пункти пропуску області на кордоні з Румунією та Молдовою працюють у звичному режимі.

Про це у коментарі Суспільному розповів старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

За його словами, черг з легкових автомобілів та пішоходів на пунктах пропуску немає. На "Порубному" є черга з 600 вантажівок. Черга збільшилася, бо вчора через негоду вантажівки тимчасово не пропускали.

Що відомо

6 квітня Румунія тимчасово припинила оформлення вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області, а також не пропускала легкові авто в напрямку Сучави та Сірету. Транспорт не пропускали через снігові замети на території Румунії.

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