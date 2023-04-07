7 квітня у Чернівецькій області прощаються з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні, – Олександром Борецьким та Сергієм Матейчуком.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної ради.

Олександр Борецький, був воїном військової частини А7220. Його поховають о 12:00 в Сокирянах. Військовий підірвався на протитанковій міні 3 квітня в Харківській області. Йому було 47 років.

До початку повномасштабного вторгнення працював у Сокирянській виправній колонії та мав звання підполковника. На фронті був головним сержантом стрілецького взводу. У Борецького залишилися дружина та двоє дітей, повідомили на Facebook-сторінці Сокирянської міськради.

З головним сержантом Матейчуком Сергієм, військовослужбовцем 10 гірсько-штурмового батальйону у військовій частині А4267, попрощаються відбудеться о 13:00 в Мамаївцях. Він загинув 14 березня. Чоловіку було 50 років, повідомляють на Facebook-сторінці Мамаївської громади.

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