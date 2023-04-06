В березні 2023 року на Рівненщині випало майже дві місячних норми опадів, а також зафіксували як аномально низькі, так і нетипово високі показники середньодобової температури. Як це вплинуло на брунькування фруктових дерев, озимину і старт посівної кампанії, проаналізували в обласному центрі з гідрометеорології.

На метеостанціях Рівненщини упродовж місяця фіксували коливання середньодобової температури "від аномально високих середньодобових температур — до аномально низьких". Також, за даними синоптиків, сніг у березні випадав щодекади й утворював покрив, який швидко танув.

В березні зафіксували майже дві місячні норми опадів.

"Погодні умови березня виявились вкрай строкатими. Для проведення польових робіт умови впродовж місяця були переважно малосприятливими, що зумовлювалось дощами, перезволоженням верхніх шарів ґрунту, сніговим покривом та промерзанням ґрунту", – повідомили у гідрометцентрі.

Там додали, що така ситуація не стала загрозливою для озимих зернових культур та люцерни у період відновлення вегетації, 8-14 березня, проте могла спричинити пошкодження розпущених бруньок плодових дерев. Зокрема, такі умови спостерігались 30 березня.

Проаналізувавши агрометеорологічні умови березня, фахівці прогнозують початок цвітіння плодових дерев на першу декаду травня, а люцерни – на третю декаду.

Загалом агрометеорологічні умови березня оцінили як задовільні для росту та розвитку сільгоспкультур, оскільки у періоди значного похолодання – 12-13 березня, 16-18 березня та 28-30 березня – сповільнювали та навіть призупиняли розвиток рослин, проте не завдали пошкоджень, це підтвердили спостереження на визначених ділянках.

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