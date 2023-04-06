Жителька села Червона Кам’янка Олександрійського району на Кіровоградщині Тетяна Хиленко плете писанки, великодніх кроликів і курчат. Також виготовляє символи-сувеніри інших свят та одяг. Усе це робить це за допомогою гачка, шпиць і ниток. За фахом вона – вчителька української мови й літератури.

Тетяна Хиленко захоплюється плетінням з дитинства. Перші свої вироби сплела, як була дошкільням. За своє життя зробила кілька сотень речей. Два роки тому почала вести гурток плетіння в школі. Там з дітьми робить прикраси: різдвяні янголятка, дзвіночки й сніжинки та великодні писанки й курчатка. Для таких сувенірів потрібні гачок і акрилові нитки.

"Я замовила в інтернеті пластикові яєчка, і тепер ми їх обв’язуємо. Є ажурна в’язка з візерунком у вигляді свічки. Є однотонні, не ажурні писанки. Їх ми прикрашаємо квітами, листочками, намистинками. Тепер будемо робити великодніх зайців. Це все я побачила в інтернеті й переробила трохи по-своєму ".

Тетяна Хиленко плете писанки з акрилових ниток гачком. Фото: Тетяна Хиленко

Фото: Тетяна Хиленко

Великодні курчата. Фото: Тетяна Хиленко

Тетяна Хиленко плете часто без схеми, довільно. Комбінує все в уяві.

"Основних елементів в’язання гачком декілька. Це петля, ланцюжок, стовпчики з накидом і без накиду. І з них можна придумати багато візерунків. Це як у музиці. Там є сім нот, і виходить стільки мелодій! Але під час роботи треба постійно рахувати елементи, щоб не зіпсувати візерунок і не повертатися потім назад".

На одну писанку чи курчатко йде година-півтори. На одяг – кілька вечорів, говорить Тетяна Хиленко. Прикраси потім крохмалить, щоб вони тримали форму й мали гарний вигляд.

Щоб вироби тримали форму, їх крохмалять. Фото: Тетяна Хиленко

Візерунок на накрохмаленій серветці фіксують шпильками, поки вона не висохне. Фото: Тетяна Хиленко

Фото: Тетяна Хиленко

Так класи у школі Червоної Кам’янки прикрашали перед різдвяно-новорічними святами. Фото: Тетяна Хиленко

Гурток у школі Червоної Кам’янки. Фото: Тетяна Хиленко

Учасниці шкільного гуртка. Фото: Тетяна Хиленко

Гурток у школі відвідують у середньому 15 дітей. За словами Тетяни Хиленко, дітям дуже подобається отримувати результат, але інколи бракує терпіння займатися.

"У в’язанні треба бути наполегливим. А зараз діти люблять отримувати все відразу, і щоб їм було не нудно. Але є дівчатка, яким я показала, і в них уже добре виходить. Так само й дорослі. Захоплюються виробами, кажуть, що дуже гарно, а самі в'язати не хочуть. За їхніми словами, нерви не витримують. Я ж через в’язання не хвилююся. Якщо щось не виходить, я просто розпускаю річ й повертаюся назад, але ніколи не нервую. В’яжу постійно, як тільки є можливість".

Донька Тетяни Хиленко Ольга Застеба з палантинами, сплетеними мамою. Фото: Тетяна Хиленко

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