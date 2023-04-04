У Львові встановлять нові вертикальні пожежні гідранти

У Львові встановлять ще кілька десятків вертикальних гідрантів. Такі пристрої суттєво полегшують роботу рятувальників під час гасіння пожеж. Про це розповів в ефірі “Українського радіо Львів” директор ЛКП “Львівводоканал” Дмитро Ванькович.

“Це кілька десятків із понад двох тисяч гідрантів у місті. Ми узгоджуємо з міською владою місця, де є найбільша потреба в таких гідрантах і де це створює найменше проблем”, — каже Дмитро Ванькович.

За його словами, гідранти ставлять на водну мережу і змістити їх неможливо, бо треба перекладати водогін.

“Гідрант — це така сама споруда як і дорожній знак чи обмежувачі для паркування. Це об’єкт дорожньої інфраструктури, а не чиясь примха”, — розповідає директор “Львівводоканалу”.

Чоловік додає, що кожного року працівники підприємства перевіряють справність гідрантів і останніми роками пристрої ламаються рідше. Якщо в минулі роки число несправних гідрантів могло доходити до 500, то зараз не перевищує 100.

Речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев зазначає, надзвичайники використовують гідранти під час гасіння кожної пожежі у Львові:

“Ми на кожній пожежі використовуємо гідранти, бо запасу води в автомобілі вистачає на 5 хвилин роботи, тому гідранти відіграють для нас в місті вирішальну роль”.

При цьому, за його словами, вертикальні гідранти набагато зручніші для рятувальників, адже з їх допомогою можна набагато швидше підключити пожежні рукави до джерела води, відтак оперативніше розпочати гасіння вогню.

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