Віктор Ломакін — художник і тату-майстер. Чоловік переїхав до Львова з Кремінної, що на Луганщині, рік тому через повномасштабне вторгнення Росії. Зараз він живе у гуртожитку в Львові. Художник розповів Суспільному, як евакуювався з-під обстрілів і чим займається зараз.

Віктор Ломакін розповідає, перед тим як виїхати, всередині березня 2022 року евакуював доньку.

"Вона поїхала сама і доїхала аж до Яремче. Потім так сталось, такі обстріли, що ми вже у погребі сиділи. Там холодно, кінець березня, а ми сидимо в підвалі. А в мене ще син є, йому одинадцять років виповнилось. Кажу до дружини: їдьте і ви, бо заробить туберкульоз у цьому холодному підвалі. Кілька діб у підвалі, не можна вийти. Бо тільки вийдемо і знову постріли", — каже художник.

Художник з Кремінної Віктор Ломакін. Фото: Суспільне Львів

Дружина і син евакуювались 31 березня 2022 року, а сам Віктор виїхав 4 квітня.

"Ще Кремінна не була окупована, а виїхати було складно. Виїхав з торбинкою. Я взяв дві картини: одну недороблену і порожнє полотно було. Взяв свої фарби, пензлі, для татуювання приладдя взяв. З речей взяв тільки спортивні штани і шкарпеток мабуть п'ять пар, штук п'ять бандан і все", — каже Віктор Ломакін.

На полотні, яке привіз з дому, Віктор написав картину "Штопаний рашизм".

"Тут повинна була бути інша картина, я хотів інше намалювати. Але через війну такий злий на все був", — говорить чоловік.

Картина Віктора Ломакіна "Штопаний рашизм". Фото: Суспільне Львів

З листопада 2022 року чоловік з родиною живе у гуртожитку в Львові. Там художник облаштував майстерню, де малює і він, і його донька, яка зараз навчається на художника. Поліна розповідає, її батько завжди, де б вони не жили, намагався облаштувати місце, щоб продовжувати займатися творчістю.

"Спочатку ми жили у Львівській області, там батько теж проявляв свою творчість. Він там облаштував невеличку студію і ми там малювали", — каже Поліна Ломакіна.

Перед тим як стати художником, Віктор Ломакін десять років працював на шахті. Після її закриття почав займатися татуюваннями. Також малював портрети на граніті. А коли поселився з сім’єю у львівському гуртожитку — вирішив розмалювати у блоці кухню.

Кухня гуртожитку, яку розмалював Віктор Ломакін. Фото: Суспільне Львів

Віктор мріє про швидку перемогу, адже дуже хоче повернутися додому в Кремінну, де прожив усе своє життя.

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