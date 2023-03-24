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Депутата Тернопільської облради Любомира Крупу визнали загиблим на війні
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Депутата Тернопільської облради Любомира Крупу визнали загиблим на війні

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депутат Тернопільської облради Любомир Крупа
Любомир Крупа. Фото: Fb/Любомир Крупа

Суд визнав депутата Тернопільської обласної ради Любомира Крупу загиблим на війні. До цього військовослужбовець вважався безвісти зниклим.

Про це Суспільному повідомила його дружина Ірина Крупа.

"Було засідання Тернопільського міськрайонного суду 6 березня і на основі показів свідків та службового розслідування, його визнали загиблим. Рішення суду вступить в дію через місяць", — сказала Ірина Крупа.

За її словами, він пішов захищати Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Загинув в бою з окупантами 23 березня 2023 року на Харківщині. У річницю з дня загибелі Любомира Крупи вшанують його пам'ять.

А саме, о 10 годині відбудеться Свята Літургія за упокій душі воїна Любомира в Катедральному соборі УКГЦ в Тернополі, а о 12 годині — панахида на Микулинецькому кладовищі за душі полеглих воїнів.

Що відомо про Любомира Крупу

Народився Любомир Крупа 2 вересня 1975 року в селищі Велика Березовиця Тернопільського району.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, історичний факультет за спеціальністю "учитель історії". Навчався в аспірантурі у Тернопільському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Історія України".

Був одним із організаторів та першим головою студентського науково-пошукового товариства "Обереги", координатором студентського дискусійного клубу "Діалог", членом УНА-УНСО, культурно-просвітницького товариства "Вертеп".

Педагогічну працю провадив викладачем, доцентом, проректором з виховної роботи у ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут" та викладачем Тернопільської вищої духовної семінарії ім. патріарха Й.Сліпого.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця 19 – першої половини 20 століття" у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

У 2004 році став кандидатом історичних наук зі спеціальності "Історія України". Автор 28 наукових статей, тез і публікацій.

У 2014 pоці Любомир Крупа був директором департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, з 2015 до 2020 рік заступником голови Тернопільської обласної ради, депутат Тернопільської обласної ради 7-го і 8-го скликань та Великоберезовицької селищної ради.

Любомир Крупа з дружиною Іриною виховував двох синів.

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