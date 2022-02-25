Ічнянський військкомат сьогодні зранку переїхав до Прилук. Інформацію Суспільному підтвердила заступниця міського голови Ічні Лариса Мілова. За її словами, коментувати щось детальніше можуть тільки у військовому комісаріаті. Наразі ми чекаємо на такий коментар.

За словами Лариси Мілової, наразі в самій Ічні російських військових немає, але вони кружляють навколо міста.

«Вони навколо третій круг намотують, 3-5 кілометрів навколо. Місцеві жителі об’єдналися, готуємо нашим військовим їсти, запасаємось водою, карематами і так далі. Збираємось, готуємось, відслідковуємо рух транспорту ворожого, який їздить по старостинським округам. Запасаємось для наших хлопців, для оборонців їжею. Працюємо в посиленому режимі», - сказала Лариса Мілова.

Читайте також:

Другий день збройного нападу. Чернігівщина. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ