Окупанти намагаються обійти Чернігів та наступають на столицю, — генштаб ЗСУ

Згідно з оперативною інформацією станом на 10:00 годину 25 лютого підрозділи 1 окремої танкової бригади зупинили противника на Сіверщині по річці Білоус.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Другий день збройного нападу. Чернігівщина. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ