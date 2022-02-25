logo logo
"Їх було четверо" - міський голова Голої Пристані про російських військових у лікарні
Регіони

"Їх було четверо" - міський голова Голої Пристані про російських військових у лікарні

Таміла Іванова
·
"Їх було четверо" - міський голова Голої Пристані про російських військових у лікарні Фото: Укрінформ

Міський голова Голої Пристані Олександр Бабич прокоментував інформацію стосовно перебування російських військових у місцевій лікарні.

За його словами, їх будо четверо: двоє важкі, двоє середньої тяжкості.

"З ними я зранку зустрічався. Проводились вони коректно. Двоє були важкі, двоє середньої тяжкості. Їх забрали військові РФ і поїхали, за моєю інформацією, в напрямку Криму", - сказав Бабич.

Також він повідомив, що міська влада працює в штатному режимі. Працюють всі служби, подається вода та електроенергія, вивозиться сміття.

Читайте також:

  • Херсонська лікарня Лучанського працює як шпиталь. Потрібні запаси крові

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди