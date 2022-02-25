Люди вже принесли воду та їжу - депутатка міськради

Депутатка міської ради Оксана Погомій, розказала Суспільому про центр збору їжі, вода та медикаментів до пункту територіальної оборони.

"Зараз я біля міської ради. Тут висить наш прапор жовто-блакитний. На площі Свободи і На Небесній Сотні також висить прапор України. Зараз прозвучала тривожна сирена, але я прошу людей не панікувати", - каже депутатка.

За іі словами до тероборони пішли різні люди. Навіть ті, хто перший раз тримав у руках зброю. Зайняли міст Антонівський та перешли на той бік.

"Зараз ми збираємо воду, печиво, серветки вологі, медикаменти. Намагаємось знайти медикаменти, тому що аптеки закриті. У нас все вийде. Люди вже принесли пару ящиків води, їжі , і це ми тільки прихали", - говорить Оксана Погомій.

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