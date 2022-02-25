Херсонська тероборона потребує медикаментів та харчів

Херсонська територіальна оборона потребує медикаментів та продуктів харчування, повідомляється на сайті Херсонської міської ради.

Пункт збору медикаментів та продуктів для підроділів територіальої оборони розміщена у Херсонській міській раді.

З продуктів зарчування необхідні продукти, які не потребують додаткової обробки та надають сили - нарізаний хліб, горіхи, печиво, сухофрукти. Також дуже необхідна вода. З медикаментів - обезболювальне, анальгетики, корвалол, нашатир, стерильні бінти, вата та активоване вугілля.

Поранені в шпиталі потребують трикотажні футболки та шорти.

Що відомо: