Спали на бетонній підлозі у підвалах, ховалися у школах, заліплювали вікна клейкою стрічкою, – розповідаємо, як переживали ніч проти 25 лютого – першу ніч вторгнення російських військ до України жителі Чернігівщини.

Школа №12 у Чернігові. Підвал. За шкільними партами та на тренажерах – кілька десятків людей, вони прийшли сюди перечекати ніч. Були і з дітьми. На долівці – запаси води, замість туалету – підлога душової кімнати.

ФОТО: Суспільне Школа №12

Заздалегідь людей попередили, що це місце – не є бомбосховищем – воно просто найбільш безпечне у мікрорайоні. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного. Особу кожного тут записали.

ФОТО: Суспільне Школа №12

Курує групу – заступниця директора школи, на вході – черговий: до 6:00 ранку виходити неможна. Щойно покинути приміщення дозволяють, люди йдуть додому, поповнювати запаси.

А це фото з іншої школи міста – №3. Тут розташоване одне з діючих бомбосховищ. Лишилось ночувати тут понад сотню містян, повідомляє кореспондент Суспільного.

ФОТО: Суспільне Школа №3

Ночували у підвалах багатоповерхівок, спали прямо на бетонній підлозі:

"Наш другий ранок війни. Ось так, прямо на бетонній підлозі у підвалах сплять люди, у т.ч матері з маленьки дітьми у Чернігові. Боже, дай нашим захисникам сил витримати" – пише у Фейсбуці жителька Чернігова Ольга Кунтиш .

ФОТО: Суспільне Як чернігівці пережили першу ніч повномасштабного вторгнення РФ в Україну?

Дехто заклеював вікна скотчем, щоб під час можливого авіанаступу уламки не завдавали травм.

ФОТО: Сергій Зосименко Онкогематологічне відділення дитячої обласної лікарні

Так ніч провели пацієнти онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Загалом 11 дітей та 11 їхніх мам. Всю ніч вони провели у відділенні, до підвалу спустилися після шостої, коли пролунала повітряна тривога. Протягом ночі з ними перебували волонтери ГО "Evum", розповідає співзасновник організації Сергій Зосименко:

"Мами з дітьми спали складно. Малеча з 5:00 на ногах. Усю ніч читаємо новини, гордість за ЗСУ величезна: САУ та Гради. Досі не вірять, що подібне могли статися. Діти молодці – трималися гідно", – говорить Сергій.

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