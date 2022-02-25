Як чернігівці пережили першу ніч повномасштабного вторгнення РФ в Україну?

Спали на бетонній підлозі у підвалах, ховалися у школах, заліплювали вікна клейкою стрічкою, – розповідаємо, як переживали ніч проти 25 лютого – першу ніч вторгнення російських військ до України жителі Чернігівщини.
Школа №12 у Чернігові. Підвал. За шкільними партами та на тренажерах – кілька десятків людей, вони прийшли сюди перечекати ніч. Були і з дітьми. На долівці – запаси води, замість туалету – підлога душової кімнати.
Заздалегідь людей попередили, що це місце – не є бомбосховищем – воно просто найбільш безпечне у мікрорайоні. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного. Особу кожного тут записали.
Курує групу – заступниця директора школи, на вході – черговий: до 6:00 ранку виходити неможна. Щойно покинути приміщення дозволяють, люди йдуть додому, поповнювати запаси.
А це фото з іншої школи міста – №3. Тут розташоване одне з діючих бомбосховищ. Лишилось ночувати тут понад сотню містян, повідомляє кореспондент Суспільного.
Ночували у підвалах багатоповерхівок, спали прямо на бетонній підлозі:
"Наш другий ранок війни. Ось так, прямо на бетонній підлозі у підвалах сплять люди, у т.ч матері з маленьки дітьми у Чернігові. Боже, дай нашим захисникам сил витримати" – пише у Фейсбуці жителька Чернігова Ольга Кунтиш.
Дехто заклеював вікна скотчем, щоб під час можливого авіанаступу уламки не завдавали травм.
Так ніч провели пацієнти онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Загалом 11 дітей та 11 їхніх мам. Всю ніч вони провели у відділенні, до підвалу спустилися після шостої, коли пролунала повітряна тривога. Протягом ночі з ними перебували волонтери ГО "Evum", розповідає співзасновник організації Сергій Зосименко:
"Мами з дітьми спали складно. Малеча з 5:00 на ногах. Усю ніч читаємо новини, гордість за ЗСУ величезна: САУ та Гради. Досі не вірять, що подібне могли статися. Діти молодці – трималися гідно", – говорить Сергій.
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