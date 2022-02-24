До Запоріжжя прибули вимушено переміщені особи з Маріуполя

24 лютого до Запоріжжя приїхали родини маріупольських правоохоронців — загалом 50 дорослих і дітей. Їх розмістили у модульному містечку в Комунарському районі міста. Як виїжджали та облаштувались — дізнавалась кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова.

По обіді до Запоріжжя приїхали 40 людей, ще чотири родини — близько 16 години. У модульному містечку їх розселяли працівники комунального підприємства “Наше місто”. Є тепло, гаряча вода й предмети першої необхідності — це дозволить знаходитись тут нетривалий час, каже переселенка з Маріуполя Поліна.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Тут я, дитина, яку ви бачили, і ще двоє. Моя мама залишилася там, і бабуся, також, залишилася. Вона працює, не захотіла залишати місто, дім. Ми сюди приїхали, сподіваюсь, ненадовго й сподіваюсь повернутись найближчим часом до міста. По Східному лупасили добряче, снаряди летіли в будинки, машини горіли".

Фото: Суспільне Запоріжжя Поліна

Оселилась у модульному містечку й вагітна Дар’я з двома малолітніми дітьми, братом та сестрою: "Ночували ми сьогодні в коридорі, тому що обстріли почались дуже рано, десь о 4 ранку. В коридорі — це єдине місце, де немає вікон. Бабусі, дідусі не захотіли їхати. А мій тато — військовий, у нього немає можливості їхати".

Фото: Суспільне Запоріжжя Дар'я

Модульне містечко для вимушено переміщених осіб було облаштоване у Комунарському районі Запоріжжя у 2014 році, коли розпочалися військові дії на Донеччині й Луганщині.

Сьогодні першу гуманітарну допомогу сюди привезли співробітники Червоного Хреста та волонтери благодійних організацій.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Перше, про що ми дізналися, що їде 19 осіб. Вони були перші й ми мобілізували партнерські організації. Зараз "Карітас" привіз ковдри, але кількості недостатньо, і ми шукаємо зараз ресурси, для того, щоб допомогти цим людям", — каже Анастасія Перепелиця, радниця з питань вимушено переміщених осіб БФ "ORGANIZATION SUPPORTSERVICES”.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анастасія Перепелиця

Волонтери благодійного фонду “Карітас Запоріжжя” привезли набори з предметами першої побутової необхідності. Зараз важко визначитися з точною кількістю людей, оскільки вони ще продовжують під’їжджати, каже Ярослав Невзоров. Тому привезли перші 10 наборів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ярослав Невзоров

"Ми сьогодні привезли подушки, ковдри та пледи, а також миючі засоби для гігієни, пральні порошки й такі засоби, щоб можна було почистити приміщення, щоб люди могли жити там".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Найближчими днями волонтери привезуть до модульного містечка й продуктові набори. Сподіваються й на допомогу інших благодійників, додав Ярослав Невзоров.

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