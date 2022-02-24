Де на Волині здати кров для військових і поранених. Адреси

На Волині здати кров для стратегічних запасів, яка може бути використана на потреби української арії та поранених осіб, можна у 14 лікарнях, три з яких у Луцьку. Про це повідомили на офіційному сайті Волинської ОДА.

Охочим здати кров із собою потрібно мати лише паспорт.

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров' я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених", – сказано на сайті облдержадіністрації.

Суспільне Волинь

Що відомо

У перший день бойових дій через напад Росії загинули 57 українців, ще 169 людей дістали поранення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

У місті Володимирі, де базується 14-та окрема механізована бригада, 23 лютого розпочали благодійну акцію зі збору крові для військових та цивільних громадян.

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