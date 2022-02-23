Формують банк крові: в місті на Волині шукають донорів для військових

У місті Володимирі, де базується 14-та окрема механізована бригада, 23 лютого розпочали благодійну акцію зі збору крові для військових та цивільних громадян. Заклик для донорів опублікували на сайті міської ради.

Як розповів у коментарі Суспільному головний лікар Володимир-Волинської станції переливання крові Володимир Панащук, за ранок 23 лютого кров уже здали 35 донорів.

Першими донорами стали лікарі та медичний персонал лікарні, в середньому збирали 450 мл крові з однієї людини.

Фото: Володимир-Волинське медоб'єднання Медики здають кров для військових

Як зазначили у заклику на сайті міської ради, донором крові можуть стати лише повнолітні громадяни, без протипоказань, з вагою не менше 55 кг. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Здати кров можна з 8:30 до 14:30 год у станції переливання крові, яка знаходиться за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18.

Скільки крові наразі зберігається у банку, Володимир Панащук не озвучив. З його слів, це таємниця, але додав, що станом на 23 лютого запасів крові у банку достатньо.

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