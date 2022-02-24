Під час вибухів на арсеналі загинуло двоє військовослужбовців військової частини А1119. Це начальник групи живучості, старший лейтенант Ігор Усик. Разом із ним був поранений командир зенітно-артилерійського взводу батальйону охорони, штаб-сержант Олександр Соя.
Вибух на Калинівському арсеналі прогремів сьогодні 24 лютого, близько 08:20. Військові зафіксували три реактивні снаряди випущенні із повітря, з боку Придністорʼя.
Загалом було 26 поранених. Серед них — шість цивільних.
Відео пожежі:
Довідка
- Ігор Олегович Усик, народився в с.Рясники Гощанського району Рівненської області. 1994 року народження. командир зенітно-артилерійського взводу батальйону охорони, штаб-сержант
- Олександр Анатолійович Соя, уродженець Іванова, житель Калинівки. 1983 року народження.
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