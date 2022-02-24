Припинили планову госпіталізацію хворих: як працюють лікарні на Волині

Усі заклади медицини на Волині готові до роботи під час воєнного стану. Надання екстреної медичної допомоги у лікарнях не припиняється, – розповів Суспільному начальник обласного управління здоров’я Юрій Легкодух.

Зі слів посадовця, лікарні в містах і районах забезпечили медикаментами, водою, паливно-мастильними матеріалами та генераторами безперебійного живлення для автономної роботи упродовж трьох місяців в умовах бойових дій.

Робота лікарень в області

Зі слів Юрія Легкодуха, з 24 лютого в лікарнях припинили планову госпіталізацію хворих. Пацієнтів, котрі можуть лікуватися вдома, виписали на амбулаторне лікування.

"Не тільки в ковідному шпиталі, а й в обласному інфекційному шпиталі хворі на ковід, які не потребують кисневої підтримки, які можуть лікуватися амбулаторно вдома. Хірургічні стаціонари, анестезіологічне забезпечення, реанімаційне забезпечення повинні функціонувати", – зазначив посадовець.

У лікарнях області, каже Юрій Легкодух, склали графік чергувань серед лікарів та медичного персоналу.

"Кожен заклад охорони здоров’я має, і це було перевірено, підвальні приміщення, бомбосховища, в які можуть бути переведені важкохворі та медичні працівники. Ми готові до надання медичної допомоги біженцям", – зазначив начальник обласного управління здоров’я Юрій Легкодух.

Як працюють луцькі медзаклади

Лікарні на території Луцької громади працюють в штатному режимі, – розповіла генеральна директорка медоб'єднання Лариса Духневич. З її слів, міська лікарня продовжує працювати цілодобово.

"Маємо запаси ліків, знеболюючі, перев’язки, роздані каністри, якщо перебої з водою, дизель-генератор заправлений на повну, якщо будуть перебої з електрикою. Також закупили плівку, якщо десь випадуть вікна",

Також, зі слів Лариси Духневич, у лікарні функціонує бомбосховище зі своєю вентиляцією.

Обласний центр служби крові в Луцьку 24 лютого працював у звичному режимі, де взяли кров у 37 донорів, – зазначила директорка закладу Валентина Крам. У п'ятницю, 25 лютого, у закладі чекатимуть на охочих здати кров з 8:30 до 13:00, – додала медичка.

Що відомо

24 лютого в Луцьку створили мобілізаційний штаб. Завданням штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам.

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

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