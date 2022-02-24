Укриття та сховища в Луцьку та районах області: де шукати

У Волинській облдержадміністрації опублікували інтерактивна електронну карту місць розташування захисних споруд цивільного захисту. Про це сказано на сайті ОДА.
Це – укриття, бомбосховища, підвали, протирадіаційні укриття, споруди, пристосовані під протирадіаційні укриття, та медичні заклади. Усі локації (за старим адміністративним поділом) відзначили на google-картах. Також посилання на захисні споруди (список та карта) опублікували на сайті Луцької міськради.
У переліку є міста Луцьк, Володимир, Ковель і Нововолинськ, а також 15 колишніх районів:
- захисні споруди – м.Луцьк та Луцький район;
- захисні споруди – м. Володимир-Волинський та Володимир-Волинський район;
- захисні споруди – Горохівський район;
- захисні споруди – Іваничівський район;
- захисні споруди – Камінь-Каширський район;
- захисні споруди – Ківерцівський район;
- захисні споруди – м. Ковель та Ковельський район;
- захисні споруди – Локачинський район;
- захисні споруди – Любешівський район;
- захисні споруди – Любомльський район;
- захисні споруди – Маневицький район;
- захисні споруди – Ратнівський район;
- захисні споруди – Рожищенський район;
- захисні споруди – Старовижівський район;
- захисні споруди – Шацький район;
- захисні споруди – м.Нововолинськ.
Як розповідав раніше Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк, основна відмінність між бомбосховищем та укриттям – призначення. Укриття захищають від наслідків війни. Сховище – це герметична споруда, яка має захистити населення від ядерного удару та радіації. У сховищах люди можуть перебувати більше доби.
Що відомо
- На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. У містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1 504 найпростіших укриття.
- Фонд захисних споруд для захисту населення Луцької громади складається зі 101-ї захисної споруди. Це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів. Усі захисні споруди, що є у Луцьку, можуть укрити 31 тисячу людей.
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