Укриття та сховища в Луцьку та районах області: де шукати

У Волинській облдержадміністрації опублікували інтерактивна електронну карту місць розташування захисних споруд цивільного захисту. Про це сказано на сайті ОДА.

Це – укриття, бомбосховища, підвали, протирадіаційні укриття, споруди, пристосовані під протирадіаційні укриття, та медичні заклади. Усі локації (за старим адміністративним поділом) відзначили на google-картах. Також посилання на захисні споруди (список та карта) опублікували на сайті Луцької міськради.

У переліку є міста Луцьк, Володимир, Ковель і Нововолинськ, а також 15 колишніх районів:

Як розповідав раніше Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк, основна відмінність між бомбосховищем та укриттям – призначення. Укриття захищають від наслідків війни. Сховище – це герметична споруда, яка має захистити населення від ядерного удару та радіації. У сховищах люди можуть перебувати більше доби.

Що відомо

На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. У містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1 504 найпростіших укриття.

Фонд захисних споруд для захисту населення Луцької громади складається зі 101-ї захисної споруди. Це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів. Усі захисні споруди, що є у Луцьку, можуть укрити 31 тисячу людей.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.