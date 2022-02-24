Внаслідок бомбардування військової частини у місті Подільськ Одеської області шестеро людей загинули, семеро отримали поранення та 19 безвісти зникли. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відповідну інформацію підтвердили й в ВМС України. Суспільне намагається зв'язатися із пресслужбою ОК "Південь".

ОНОВЛЕНО 10:12. Джерела у ДСНС повідомили Суспільному, що кількість загиблих у військовій частині в Подільську зросла до 15.

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