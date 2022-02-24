Біля військомату черги з охочих вступити до лав ЗСУ, військовий госпіталь готовий до прийому поранених, поруч з банкоматами черги охочих зняти готівку, на виїзді з міста в напрямку Києва встановлюють блок-пост, а люди намагаються зловити попутки та виїхати з міста. Таку реакцію на повномасштабне вторгнення Росії наші журналісти побачили на вулицях Чернігова 24 лютого.

За словами представника військового госпіталю, медзаклад знаходиться в стані підвищеної бойової готовності.

«Ми готові до різних ситуацій. Також ми надаємо допомогу по ходу прибуття наших поранених бійців. Наразі поранених немає. Медперсонал госпіталю повністю готовий», - зазначив представник.

У міській лікарні №2 утворилися черги до банкомату та аптеки. Чернігівець Єгор побоюється, що пізніше гроші не можна буде зняти.

«Знімаємо гроші, щоб не було інфляції та гривня не обезцінювалась. Якщо війна почнеться, то банки можуть розпастись і грошей ніхто не отримає. В черзі чекаю хвилин 15. Далі планую просто сидіти вдома», - каже хлопець.

На виїзді з Чернігова в сторону Києва силовики встановлюють блокпост для контролю в’їзду та виїзду з міста. Також біля Катерининської церкви десятки людей чекають на попутки, які можуть вивезти їх з міста, зокрема в різні села області.

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