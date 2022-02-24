Загрози обстрілів з боку РФ на Одещині немає — ОК "Південь"

Станом на 7:30 24 лютого на території Одещині ніяких загроз вторгнення військових РФ немає. Про таке кореспондентам Суспільного сказав начальник служи зі зв'язків з громадськістю ОК "Південь" Анатолій Будяшевський.
За його словами, наразі усі військовослужбовці командування вийшли на службу. Вони працюють у посиленому режимі.
"Ані в області, ані у місті нічого не було. Офіцери зробили об'їзд і все спокійно".
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