По військовому аеродромі у Старокостянтинові завдали ракетного удару

По військовому аеродромі у Старокостянтинівській громаді близько 5 години ранку завдали ракетного удару. Про це Суспільному повідомив завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Старокостянтинів Ігор Михалечко.

"По нам нанесли ракетний удар близько 5 години ранку. Приймаємо рішення щодо евакуації населення" - говорить Михалечко.

Також внаслідок артобстрілу загорівся склад паливно-мастильних матеріалів військової частини у Старокостянтинівській громаді, про це повідомили у ДСНС України.

У мережі зявилося відео ймовірного обстрілу аеродрому у Сатрокостянтинові. У коментарях спільноти "Starkon Public Новини Оголошення Фото міста Старокостянтинів Старкон Паблік", люди пишуть, що це обстріли аеродрому у Старокостянтинівській громаді.

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