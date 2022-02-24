В Одесі 24 лютого одеські школи перевели на онлайн-навчання. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, у школах будуть працювати лише чергові класи.

"Розуміємо запитання і переживання, бажання залишити дитину вдома. Тому школи сьогодні працюватимуть онлайн, проте, якщо дитину нема з ким залишити і Ви побоюєтесь лишати саму - чергові класи приймуть , вона буде під наглядом.

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