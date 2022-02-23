Одеські гвардійці заступили на службу у посиленому режимі

Одеські військовослужбовці заступили на службу в посиленому режимі. Про це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

11 бригада імені Михайла Грушевського буде охороняти громадський порядок на вулицях міста. Бійці вже заступили на службу. Вони співпрацюватимуть із поліцейськими.

В об'єднанні зазначили, що гвардійці захищатимуть спокій одеситів. Вони будуть реагувати на спроби провокацій та порушення громадського порядку.

Південне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Південне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Південне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Південне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Читайте також

Надзвичайний стан в Одеській області: що розповіли на терміновому брифінгу в ОДА

Біля консульства Російської Федерації в Одесі помітний дим та чутно запах гару

Напад з Придністров'я та диверсії: експерти розповіли, як сценарії ймовірні для Одещини

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області