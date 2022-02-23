Сумські тхекводнисти 19-20 лютого відзначились на турнірі у Харкові. На відкритому чемпіонаті Харківської області сумчани здобули 6 нагород різного ґатунку. З чемпіонками, які вже повернулися, 23 лютого поспілкувався Олександр Качанов.

У спортивній залі спортивного комплексу Сумського національного аграрного університету тренуються наймолодші вихованці Центру вищої спортивної майстерності спортклубу "Зірки Олімпу". Їхні перемоги ще попереду. Тим часом на тренування приходять спортсменки, які 19-20 лютого здобули медалі на відкритому чемпіонаті Харківської області. "Золоту" медаль у своїй ваговій категорії здобула Влада Редька.

Влада Редька – тхеквондистка розповідає: "Цей турнір для мене був як підготовка до чемпіонату України. Бо це відбір буде на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Тому я поїхала, щоб більше "продихатись" перед чемпіонатом України".

На найвищу сходинку п’єдесталу пошани піднялась у Харкові Єлизавета Мяснянкіна. Нагороду вищого ґатунку вона виборола у нових для себе ваговій та віковій категоріях.

Єлизавета Мяснянкіна – тхеквондистка говорить: "У якійсь мірі важко, в якійсь – легко. Важко було, тому що нова категорія. Нова вікова категорія, нова вагова категорія. Тому важко було".

Шість років займається тхеквондо Варвара Нефьодова. Про харківську медаль говорить таке: "Це "золота" медаль з Харківської області. Я перемогла одну дівчинку – Казакову Ангеліну. Вона не знала ніяких програшів, вона завжди вигравала. Перемагала-перемагала. Я приїхала на чемпіонат Харківської області та перемогла".

Чому донька прийшла у тхеквондо і про що він мріє, говорить батько Варвари — Іван: "Багато захисту, багато накладок, шолом, жилет. Плюс на руках, на ногах. Дитина захищена. Захищена від якихось травматичних моментів. Чотири роки постіль ми їздимо на чемпіонат України – вона була "бронзовою", вона була "срібною", але "золотою" не була ні разу".

Скільки медалей здобули сумчанки на відкритому чемпіонаті Харківської області розповів тренер Олександр Хоменко.

Олександр Хоменко – тренер з тхеквондо: "Це дуже сильні змагання. Якщо порівнювати з нашою областю, то там в рази більше займається дітей. Тому велика конкуренція. Наша команда "Зірки Олімпу" та обласна ДЮСШ від нашої області повезла сім спортсменів. Ми привезли шість нагород – чотири "золота", одне "срібло" і одну "бронзову" медаль".

Крім Влади, Єлизавети та Варвари, чемпіонкою стала Ліна Бойко. Друге місце посіла Валерія Удовиченко, третє – Артем Рогальський. П’ятим завершив виступ на турнірі Андрій Коробка. У березні сумчани знов поїдуть у Харків. Там вони візьмуть участь у чемпіонаті України з тхеквондо.

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