У Сумах спортсмени змагалися на Всеукраїнському турнірі з пляжної боротьби

У Сумах змагались "борці-пляжники". Всеукраїнський турнір з пляжної боротьби відбувся 23 лютого у Центрі пляжного волейболу СумДУ. На змаганнях побував Олександр Качанов.

Всеукраїнський турнір з пляжної боротьби серед юнаків та молодших юнаків відбувся у Сумському центрі пляжного волейболу. Тут змагались "вільники" та дзюдоїсти, панкратіасти та греплери, представники джиу-джитсу і сумо".

Сумчанин Іван Міляєв займається вільною боротьбою, розповідає: "Мені захотілося взяти участь, спробувати щось нове".

Софія Гречка з Сум, вона займається дзюдо, дівчина говорить: "Нас запросили і я вирішила поборотися. Зайвий старт ніколи не завадить. Розраховую на перше місце. Тому, що хочеться стати чемпіонкою".

Суспільне Суми

Остап Зіменко у складі команди Києва приїхав зі столиці. Займається вільною боротьбою. Має свої улюблені прийоми: "Люблю проходити в ноги. А далі – як вийде, я не знаю".

Марія Вороненкова з Донеччини займається японською боротьбою сумо: "Це допомагає нам у нашому виді спорту тому, що ми набираємось досвіду".

Суспільне Суми

А одесит Іван Іванов вже будує плани на наступні перемоги: "За рахунок проходів, мабуть. І кидки, можливо, вийдуть. Подивимось ще з ким я буду боротися, як то вийде".

Участь у турнірі взяли 175 спортсменів з 4 регіонів України: Сумщини, Одещини, Донеччини та Київщини. Юнаки та дівчата у п’яти вікових категоріях розіграли 29 комплектів медалей. Перше командне місце посіла команда Сумської області.

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