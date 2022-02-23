У Кутській територіальній громаді на Івано-Франківщині — низький рівень імунізації населення через "велику кількість жителів, які хворіли на COVID-19". Так кореспондентці Суспільного пояснив низькі темпи вакцинації голова громади Дмитро Павлюк.

З початку січня у понад 600 жителів Кутської громади виявили COVID-19. Таку кількість хворих селищний голова називає високою. З його слів, це і пояснює порівняно низький рівень вакцинації.

"Був такий момент, коли інформаційна політика велася така, що після вакцинації не будуть хворіти люди. Натомість у нас жителі почали часто недужати після того, як щепилися. Інформація така пішла, люди вже знали, що провакциновані все одно хворіють. Звісно, що перебіг недуги легший, коли людина щепилася. Але настав момент, коли люди засумнівалися", — говорить Дмитро Павлюк.

Всього у Кутській громаді з понад 16 тис. жителів угоду із сімейним лікарем підписали приблизно 12 тис. З них другою дозою вакцинувалися майже 3 тис. людей, першою — ще 3 тис., каже заступник директора Кутської міської лікарні Василь Бернюга.

"Щеплення проводяться в нас у ФАПах . Є люди, які не можуть добратися туди, то ми їх щепимо вдома. Для цього в нас є два автомобілі. Вони — повнопривідні, бо в нас — гірський район. Ними їздять двоє водіїв та дві мобільні бригади, які складаються з лікарів і медичних сестер", — сказав Василь Бернюга.

Фото: Суспільне Карпати

За його слів, у громаді вакцинуються переважно молоді жителі, проте завдяки мобільним групам збільшується і кількість імунізованих людей, яким понад 60 років. Кількість вакцинованих за добу в громаді, за словами Василя Бернюги, протягом минулого місяця знизилася через велику кількість тих, хто перехворів на COVID-19.

Жителька Старих Кут Марія Войчук прийшла до лікаря. Жінка розповіла, що хоче дізнатися, якою вакциною краще щепитися, адже має хронічні хвороби та боїться за своє здоров'я.

"Лікар хоче, щоб всі ми провакцинувалися. Я над цим думаю, слухаю медика, чим щепитися. В мене вже такий вік, що треба вакцинуватися. Думаю, що щеплюся цього тижня. Не вакцинувалася раніше, бо сиджу вдома, телевізор дивлюся. Тому не було такої потреби", — сказала жінка.

Сімейна лікарка Марія Мельник розповідає, що зараз у поліклініці медики імунізують людей вакцинами CoronaVac та Pfizer.

"Люди мають право обирати вакцину. Нас переважно питають, які є вакцини, які є побічні ефекти. Ми розповідаємо усе, тому що кожна людина по-різному переносить вакцинацію. Зараз кількість охочих вакцинуватися трохи зменшилася, тому що в нас була хвиля захворюваності на COVID-19. Після цього є певний час, коли не рекомендують щепитися", — розповіла лікарка.

Фото: Суспільне Карпати У поліклініці зараз людей щеплять вакцинами CoronaVac та Pfizer

21 лютого під час брифінгу в облдержадміністрації заступник директора обласного департаменту здоров’я Володимир Дзьомбак назвав Кутську громаду однією із тих, де темпи вакцинації — найнижчі.

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