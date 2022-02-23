У Луцьку затвердили програму заходів тероборони громади. Що вона передбачає

У Луцьку 23 лютого під час чергової сесії міської ради затвердили Програму заходів територіальної оборони Луцької громади на 2022-2024 роки.

Як розповіла Суспільному начальниця відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міськради Ніна Бенесько, програма передбачає підвищення рівня боєздатності особового складу підрозділів тероборони, облаштування приміщень для тренувань і навчальних зборів.

"У зв’язку із тим, що це новостворена бригада, триває її формування, ми не можемо залишитися осторонь проблем, які виникають у військовій частині", – зазначила посадовиця.

Зі слів Ніни Бенесько, командування військової частини займатиметься військовим вишколом військовозобов’язаних запасу та резервістів.

Згідно з паспортом програми, впродовж трьох років на її реалізацію з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень. За ці кошти проводитимуть заходи з тероборони, обладнають пункти управління, закуплять необхідне майно для функціонування підрозділів тероборони, проводитимуть практичні заняття зі стрілецької підготовки та цивільного захисту серед населення.

Що відомо

23 лютого під час сесії на підтримку тероборони 23 лютого виділили один мільйон гривень із розподілу вільних залишків у міському бюджеті.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

Для фінансування всіх підрозділів територіальної оборони з обласного бюджету Волині виділили 2 мільйони 660 тисяч гривень. Рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради 16 лютого.

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