У Луцьку затвердили програму заходів тероборони громади. Що вона передбачає

У Луцьку 23 лютого під час чергової сесії міської ради затвердили Програму заходів територіальної оборони Луцької громади на 2022-2024 роки.
Як розповіла Суспільному начальниця відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міськради Ніна Бенесько, програма передбачає підвищення рівня боєздатності особового складу підрозділів тероборони, облаштування приміщень для тренувань і навчальних зборів.
"У зв’язку із тим, що це новостворена бригада, триває її формування, ми не можемо залишитися осторонь проблем, які виникають у військовій частині", – зазначила посадовиця.
Зі слів Ніни Бенесько, командування військової частини займатиметься військовим вишколом військовозобов’язаних запасу та резервістів.
Згідно з паспортом програми, впродовж трьох років на її реалізацію з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень. За ці кошти проводитимуть заходи з тероборони, обладнають пункти управління, закуплять необхідне майно для функціонування підрозділів тероборони, проводитимуть практичні заняття зі стрілецької підготовки та цивільного захисту серед населення.
Що відомо
- 23 лютого під час сесії на підтримку тероборони 23 лютого виділили один мільйон гривень із розподілу вільних залишків у міському бюджеті.
- 16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.
- З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.
- Для фінансування всіх підрозділів територіальної оборони з обласного бюджету Волині виділили 2 мільйони 660 тисяч гривень. Рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради 16 лютого.
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