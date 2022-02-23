На тероборону з міського бюджету у Луцьку виділили мільйон гривень

Депутати Луцької міської ради 23 лютого внесли зміни до бюджету Луцької територіальної громади. На фінансування територіальної оборони з міського бюджету виділили мільйон гривень, – передає кореспондентка Суспільного, яка присутня на сесії.

Рішення ухвалили одноголосно. На сесії міської ради були присутні 36 депутатів.

Мільйон гривень на фінансову допомогу для організації роботи органів тероборони депутати виділили з вільних залишків міського бюджету.

Також депутати мають розглянути питання про затвердження Програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

Для фінансування всіх підрозділів територіальної оборони з обласного бюджету Волині виділили 2 мільйони 660 тисяч гривень. Рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради 16 лютого.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.