Плямистих оленів розводять у Корюківському лісгоспі

У Корюківському лісгоспі розводять плямистих оленів. Півтора десятки тварин купили в розплідниках Києва минулої осені. Огородили 36 гектарів лісу для них, зробили годівниці. Навесні очікують на поповнення і планують розширити вольєр, згідно з проєктом, на 106 гектарів.
Головний лісничий Корюківського лісгоспу Віталій Скоробагатий каже, що завезли 13 самок і двох самців плямистих оленів.
Ці олені в Корюківських лісах поки не зустрічаються. Лісники спостерігали лише оленя європейського, але він не живе тут постійно, каже лісничий.
Купували оленів у київських розплідниках минулої осені.
Вольєр розміщували так, щоб олені жили наближено до дикої природи. Є природна водойма, рослинність підходить для харчування оленів.
"Вольєрний комплекс був створений для найбільш природного утримання копитних, таких, як благородний олень, плямистий олень. Створено його в тому році. Загальна площа його 104,6 га, згідно з проектом", – говорить головний лісничий ДП "Корюківський лісгосп" Віталій Скоробагатий.
На купівлю тварин, огородження та створення майданчиків для годування оленів планують витратити два мільйони гривень.
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