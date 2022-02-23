Плямистих оленів розводять у Корюківському лісгоспі

У Корюківському лісгоспі розводять плямистих оленів. Півтора десятки тварин купили в розплідниках Києва минулої осені. Огородили 36 гектарів лісу для них, зробили годівниці. Навесні очікують на поповнення і планують розширити вольєр, згідно з проєктом, на 106 гектарів.

Головний лісничий Корюківського лісгоспу Віталій Скоробагатий каже, що завезли 13 самок і двох самців плямистих оленів.

Ці олені в Корюківських лісах поки не зустрічаються. Лісники спостерігали лише оленя європейського, але він не живе тут постійно, каже лісничий.

Купували оленів у київських розплідниках минулої осені.

Вольєр розміщували так, щоб олені жили наближено до дикої природи. Є природна водойма, рослинність підходить для харчування оленів.

"Вольєрний комплекс був створений для найбільш природного утримання копитних, таких, як благородний олень, плямистий олень. Створено його в тому році. Загальна площа його 104,6 га, згідно з проектом", – говорить головний лісничий ДП "Корюківський лісгосп" Віталій Скоробагатий.

ФОТО: Суспільне Чернігів Віталій Скоробагатий

На купівлю тварин, огородження та створення майданчиків для годування оленів планують витратити два мільйони гривень.

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