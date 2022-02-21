Найбільша риба – 136 грамів, найменша – 6. Найкращого зимового рибалку Чернігівщини визначали на озері Церковному біля Сосниці. На змагання приїхали більше півсотні рибалок. Рибу довелося ловити під шквальним вітром та снігом з дощем.

Загалом на льоду з вудками змагалися п’ятдесят один рибалка – це сімнадцять команд по три людини в кожній.

ФОТО: Суспільне Чернігів Рибалки на озері Церковному

За найбільшою кількістю впійманої риби – 37 штук переміг Артем Сахно. Перше місце в командному заліку посіли Новоселівські рибаки – зловили разом 688 грамів, а один з учасників цієї команди Генадій Мотчаний визнаний найкращим рибалкою змагань – це його вилов приніс команді перемогу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Найбільша риба – 136 грамів, найменша – 6: на Чернігівщині пройшли змагання з зимової риболовлі

Змагання завершилися частуванням всіх учасників – кашею з казана.

ФОТО: Суспільне Чернігів Найбільша риба – 136 грамів, найменша – 6: на Чернігівщині пройшли змагання з зимової риболовлі

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