На Ямпільщині намагаються зберегти пам’ять про Хрестовоздвиженське трудове братство Миколи Неплюєва. Наразі у селі Воздвиженське діє музей братства та збираються реконструювати будинок Неплюєва. Докладніше розповість Олександр Соломко.

Хоча Неплюєвське братство зникло майже 100 років тому, у Воздвиженському продовжують вивчати його історію і знаходять його артефакти. Наприклад, випадково знайшли закладну дошку храму, який збиралися будувати братчики.

Олександр Соломко спеціально для Суспільне Суми

Валерій Авдасьов, директор музею "Трудове братство М.М. Неплюєва" говорить, що дошку шукав з 1992 року: "Мені розповіли братчики, що вона була на діловому дворі і її забрав Архипченко, колишній заступник директора колхозу". Чоловік зазначив, що пішов до нього і запитав про бронзову дошку (тоді вважали, що дошка бронзова), але йому відповіли, що бронзової дошки немає. "З того часу пройшло вже майже 30 років. У його домогосподарство, де зараз вже живуть інші люди, пішов його сусід Олександр Нечай виганяти курей. Вона була накрита шматком резини пластом. Каже, бачу, щось виглядає, одсунув, а вона лежала текстом вниз", — розповів Валерій Авдасьов.

Новий власник будинку погодився передати дошку музею. У вересні її вивісили на будинку Воздвиженського старостату, де її може побачити кожен охочий. За словами Валерія Авдасьова, братчики хотіли збудувати п’ятикупольний храм на 2 тисячі прихожан, проєкт зробив архітектор Володимир Покровський у 1909 році. Влітку 1910 року залили фундамент храму, але потім з невідомих причин будівництво припинили.

Валерій Авдасьов, директор музею "Трудове братство М.М. Неплюєва" говорить: "Це велика загадка, відомий архітектор біограф Покровського Сергій Гаврилов підняв всі архіви і сказав "Я не можу зрозуміти, чому було припинено будівництво". В жовтні 1917 року, переддень "Жовтневої революції" цей храм значиться, як такий, що будується. А був лише фундамент і цоколь. Це загадка, бо будівництво храму не можна було зупинити просто так".

Наразі у Воздвиженському намагаються врятувати будинок Миколи Неплюєва, де він оселився разом з братчиками після створення трудового братства. В радянські часи будинок служив школою, у наш час він занедбаний і знаходиться в аварійному стані. Врятувати його намагаються місцеві ентузіасти.

Валерій Авдасьов сподівається, що колись музей Неплюєва, який зараз розміщений у місцевій школі, зможе повернутися до стін будинку мецената.

Олександр Соломко спеціально для Суспільне Суми

Чому історичну будівлю не ремонтували, кореспонденти Суспільного намагалися дізнатися у голови Ямпільської селищної ради, якій належить будинок Неплюєва. Ольга Губар говорити із Суспільним на цю тему відмовилася. Але на сесії Ямпільської селищної ради стало відомо, що місцева влада має намір внести пам’ятку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що дозволить залучити на її ремонт кошти державного бюджету.

Ольга Губар, Ямпільський селищний голова говорить: "Ми хочемо, щоб ця будівля отримала статус пам’ятки архітектури, історичної пам’ятки для того, щоб можна було залучати кошти державного бюджету саме на ці цілі, а вони виділяються. Держава виділила кошти загалом, вони будуть виділяться на область".

Хрестовоздвиженське трудове братство було створене на півночі Сумщини понад 130 років тому. Ямпільський поміщик та богослов Микола Неплюєв, захоплений ідеєю вільного людського братерства, спробував на практиці створити довершене суспільство і передав все своє майно у його власність. Пізніше братство, що проіснувало до 1924 року, назвали найбільшою в історії спробою створення християнської цивілізації. Професор, доктор економічних наук Леонід Мельник багато років вивчає історію братства, пише про нього статті та монографії. Каже, що Неплюєвське братство випередило свій час мінімум на 100 років в економічному, соціальному і культурному розвитку.

Леонід Мельник – професор, доктор економічних наук розповідає: "Людство тільки мріє зараз про циркуляційну економіку – в них все було побудовано на тому, щоб не було відходів. Людство лише мріє зараз про четверту промислову кібернетичну революцію – це у них вже була тяга. Все було підлаштовано під механізацію".

Автор Олександр Соломко.

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