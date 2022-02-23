На Вінницькому заводі випустять нову зброю

Новий пістолет-кулемет "Форт-230" випустять на заводі "Форт" у Вінниці. Зразок успішно пройшов заводські випробування. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної ради.

Наразі розпочали підготовку до його виробництва.

"Думаю, що у червні — серпні будемо готові випускати його масово", — розповідає начальник підприємства Вадим Рудніцький.

Фото: Вінницька облрада

Минулого року на заводі посилено працювали над пістолетом "Форт-20".

"Розпочинаємо випускати першу партію, з видачею до відповідних структурних підрозділів для проведення випробувань підконтрольної експлуатації. Пістолет отримають підрозділи Збройних Сил України, Національної поліції, Нацгвардії, стрілецькі тири", — каже Вадим Рудніцький.

Фото: Вінницька облрада

Чотири роки тому на "Форті" запустили виробництво патронів до пістолетів для Міністерства внутрішніх справ. Фінансування склало майже 69 мільйонів гривень. За ці гроші придбали обладнання світових виробників — США, Чехії, Польщі, Туреччини.

Фото: Вінницька облрада

У рік завод може виготовляти 14 мільйонів куль та гільз для патронів калібрів 9х18 мм (Makarov) і 9х19 мм. До цього єдиним виробником боєприпасів для стрілецької зброї був Луганський патронний завод, який залишився на окупованій території.

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