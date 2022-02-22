Територіальна оборона: на Вінниччині запрацювала "гаряча лінія"

На Вінниччині запрацювала "гаряча лінія" з питань територіальної оборони області.

Усю інформацію про проходження служби за контрактом можна дізнатися за номером 043- 57-60-70. Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація.

Звертатися можуть усі охочі проходити контрактну службу у підрозділах територіальної оборони Вінниччини на посадах офіцерського, сержантського та рядового складу.

Крім того, працює "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України за номером: 0800-50-70-28.

Фото: Вінницька ОДА

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